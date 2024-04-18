Михайлов: Кучеров играет так, что понравилось великому Гретцки
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О том, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли похвалил россиянина ранее, сообщил главный тренер «Тампы» Джон Купер.
«Успехов ему, чтоб так продолжал и дальше. Кучеров так играет, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины в адрес своего конкурента говорит лестные слова», — сказал Михайлов РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.