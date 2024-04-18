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Михайлов: Кучеров играет так, что понравилось великому Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал похвалу канадца Уэйна Гретцки в адрес игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который сегодня первым в истории из россиян преодолел отметку 100 результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Михайлов: Кучеров играет так, что понравилось великому Гретцки
  • Gettyimages.ru

О том, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли похвалил россиянина ранее, сообщил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Успехов ему, чтоб так продолжал и дальше. Кучеров так играет, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины в адрес своего конкурента говорит лестные слова», — сказал Михайлов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих.

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