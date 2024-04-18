Экс-министр спорта России считает, что WADA и МОК переоценивают свои силы

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление главы делегации Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиза Араухо, который сообщил, что его страна испытывает давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за планируемого участия в Играх БРИКС.

«Мне кажется, что наши бывшие партнёры переоценивают свои возможности. Потому что инициатива о проведении Игр БРИКС исходила от руководителей пяти входящих в объединение стран. Меня очень расстраивает позиция руководителей этих организаций», — сказал Колобков РИА Новости.

Колобков считает, что, несмотря на всё вышеперечисленное, Игры будут проведены успешно, но России следует готовиться к продолжающимся подобного рода высказываниям.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.