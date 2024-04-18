Экс-министр спорта России считает, что WADA и МОК переоценивают свои силы
- РИА Новости
«Мне кажется, что наши бывшие партнёры переоценивают свои возможности. Потому что инициатива о проведении Игр БРИКС исходила от руководителей пяти входящих в объединение стран. Меня очень расстраивает позиция руководителей этих организаций», — сказал Колобков РИА Новости.
Колобков считает, что, несмотря на всё вышеперечисленное, Игры будут проведены успешно, но России следует готовиться к продолжающимся подобного рода высказываниям.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.
Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.