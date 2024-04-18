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Экс-министр спорта России считает, что WADA и МОК переоценивают свои силы

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Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление главы делегации Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиза Араухо, который сообщил, что его страна испытывает давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за планируемого участия в Играх БРИКС.
Экс-министр спорта России считает, что WADA и МОК переоценивают свои силы
  • РИА Новости

«Мне кажется, что наши бывшие партнёры переоценивают свои возможности. Потому что инициатива о проведении Игр БРИКС исходила от руководителей пяти входящих в объединение стран. Меня очень расстраивает позиция руководителей этих организаций», — сказал Колобков РИА Новости.

Колобков считает, что, несмотря на всё вышеперечисленное, Игры будут проведены успешно, но России следует готовиться к продолжающимся подобного рода высказываниям.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.

 

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