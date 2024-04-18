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Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге теннисного турнира в Штутгарте

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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте.

В матче 2-го круга россиянка, которая занимает 36-е место в рейтинге WTA, проиграла чешке Маркете Вондроушовой, являющейся 8-й ракеткой мира.

Длительность встречи составила 1 час и 18 минут, а итоговый счёт встречи — 6:7 (5:7), 1:6 в пользу представительницы Чехии. 

В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с белоруской Ариной Соболенко. 

Ранее сообщалось, что Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче второго круга теннисного турнира в Штутгарте.

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