Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге теннисного турнира в Штутгарте
В матче 2-го круга россиянка, которая занимает 36-е место в рейтинге WTA, проиграла чешке Маркете Вондроушовой, являющейся 8-й ракеткой мира.
Длительность встречи составила 1 час и 18 минут, а итоговый счёт встречи — 6:7 (5:7), 1:6 в пользу представительницы Чехии.
В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Ранее сообщалось, что Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче второго круга теннисного турнира в Штутгарте.