Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче второго круга теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте.

Несмотря на то что россиянка, занимающая 19-ю позицию в рейтинге WTA, сумела выиграть первый сет, в двух последующих победу одержала представительница Казахстана.

Итоговый счёт встречи — 6:7 (3:7), 6:1, 4:6 в пользу четвёртой ракетки мира.

Длительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет против победительницы пары Ясмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис, 7).

Ранее сообщалось, что Андреева победила Аванесян во втором круге турнира WTA в Руане.