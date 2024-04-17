Андреева победила Аванесян во втором круге турнира WTA в Руане

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Руане (Франция).

Во втором круге она победила соотечественницу Элину Аванесян со счётом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Андреева сделала три подачи навылет и три двойные ошибки. Она реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Мирра сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Мартина Тревизан (Италия).

Ранее Потапова победила Самсонову в первом круге турнира WTA в Штутгарте.