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Андреева победила Аванесян во втором круге турнира WTA в Руане

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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Руане (Франция).
Андреева победила Аванесян во втором круге турнира WTA в Руане
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Owens

Во втором круге она победила соотечественницу Элину Аванесян со счётом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Андреева сделала три подачи навылет и три двойные ошибки. Она реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Мирра сыграет с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Мартина Тревизан (Италия).

Ранее Потапова победила Самсонову в первом круге турнира WTA в Штутгарте.

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