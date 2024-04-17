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Потапова победила Самсонову в первом круге турнира WTA в Штутгарте

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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).
Потапова победила Самсонову в первом круге турнира WTA в Штутгарте
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В первом круге она победила соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 28 минут.

На счету Самсоновой девять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. В активе Потаповой пять эйсов и две двойные ошибки при шести реализованных брейк-пойнтах из 13.

В следующем круге сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Ранее Александрова уступила Жабер на старте теннисного турнира в Штутгарте.

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