Грозин проведёт поединок против экс-бойца UFC Оливейры на турнире «Наше Дело» 83
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Турнир «Наше Дело» 83 состоится 25 мая в Сочи на площадке Red Arena.
Схватка между Грозиным и Оливейрой пройдёт по правилам ММА: три раунда по пять минут.
В активе россиянина 23 победы, четыре поражения и один ничейный исход в поединках по профессиональным правилам ММА.
Оливейра, в свою очередь, одержал 24 победы, 11 из которых состоялись под эгидой UFC, потерпел 14 поражений и один бой завершил вничью.
В своём последнем поединке бразилец уступил россиянину Александру Шлеменко удушающим приёмом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Халидов и Шарафутдинов проведут титульный бой на турнире «Наше Дело» 83.