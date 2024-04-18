Грозин проведёт поединок против экс-бойца UFC Оливейры на турнире «Наше Дело» 83

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Грозин встретится с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Алексом Оливейрой.

Турнир «Наше Дело» 83 состоится 25 мая в Сочи на площадке Red Arena.

Схватка между Грозиным и Оливейрой пройдёт по правилам ММА: три раунда по пять минут.

В активе россиянина 23 победы, четыре поражения и один ничейный исход в поединках по профессиональным правилам ММА.

Оливейра, в свою очередь, одержал 24 победы, 11 из которых состоялись под эгидой UFC, потерпел 14 поражений и один бой завершил вничью.

В своём последнем поединке бразилец уступил россиянину Александру Шлеменко удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Халидов и Шарафутдинов проведут титульный бой на турнире «Наше Дело» 83.