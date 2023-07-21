Шлеменко победил удушающим приёмом Оливейру
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39-летний россиянин одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.
В активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья.
35-летний латиноамериканский боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 2022 года. На счету Оливейры 23 победы, 15 поражений и одна ничья.
Ранее американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон допустил возможность проведения поединка с россиянином Исламом Махачевым.