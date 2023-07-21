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Шлеменко победил удушающим приёмом Оливейру

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко нанёс поражение бразильцу Алексу Оливейре на восьмом турнире собственной лиги SFC в Омске.
Шлеменко победил удушающим приёмом Оливейру
  • globallookpress.com
  • © Williams Paul/Icon Sportswire

39-летний россиянин одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

В активе Шлеменко 62 победы, 15 поражений и одна ничья.

35-летний латиноамериканский боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 2022 года. На счету Оливейры 23 победы, 15 поражений и одна ничья.

Ранее американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон допустил возможность проведения поединка с россиянином Исламом Махачевым.

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