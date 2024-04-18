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Газизов сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между ним и «Спартаком»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что он и клуб отказались от взаимных исков в адрес друг друга.
Газизов сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между ним и «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы договорились со «Спартаком» отказаться от исков в рамках мирового соглашения. Они отказались от исков в мою сторону, я отказался от исков в их сторону. Мировое соглашение утверждено. Никаких судебных процессов между мной и «Спартаком» сейчас нет», — сказал Газизов «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что у него никогда не было вопросов именно к «Спартаку» — они все были адресованы экс-владельцу клуба Леониду Федуну. И именно эта ситуация, по его словам, остаётся актуальной.

«Спартак» и Газизов судятся с 2021 года. Нынешний генеральный директор махачкалинского «Динамо» проиграл семь судебных разбирательств. Он в том числе требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию. Московский клуб подал один иск к Газизову.

Спортивный менеджер работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова раскритиковала совет директоров «Спартака».

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