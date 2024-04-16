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Салихова раскритиковала совет директоров «Спартака»

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о работе совета директоров и менеджеров московского клуба.

«Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Должен быть грамотный спортивный директор и гендир-профессионал, а не стажёр», — сказала Салихова Sport24.

Она отметила, что совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому крайними оказываются тренер и игроки красно-белых.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».

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