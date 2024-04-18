Сорин — о Терентьевых: со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать

Старший тренер сборной России Егор Сорин высказался о работе с олимпийским призёром по лыжным гонкам Александром Терентьевым и его супругой Натальей Терентьевой.

«Безусловно, со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать, посмотреть, за счёт чего они смогут прогрессировать. Они уже состоявшиеся спортсмены, так что сейчас нужно будет понять, за счёт чего возможно будет повысить их уровень», — цитирует Сорина ТАСС.

7 апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы перейдут из группы Бородавко к Сорину.

Напомним, что Терентьева в сентябре перенесла операцию на плече. В текущем сезоне она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Терентьева впервые прокомментировала уход из группы Бородавко.