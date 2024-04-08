Терентьева впервые прокомментировала уход из группы Бородавко

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева высказалась об уходе из группы Юрия Бородавко.

«Это решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем. Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся! Более того, Юрий Викторович был и остаётся нашим личным тренером, а мы его подопечными в Архангельской области.

Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены», — написала Терентьева в Telegram-канале.

7 апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы перейдут из группы Бородавко к Сорину.

Напомним, что Терентьева в сентябре перенесла операцию на плече. В текущем сезоне она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о том, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу к Егору Сорину.