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Вайцеховская: переход Терентьевых к Сорину сколь внезапен, столь же и логичен

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о том, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу к Егору Сорину.

«Переход лыжной четы Терентьевых к Егору Сорину от Юрия Бородавко сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в Наталье — она не выступала весь сезон и поводов быть недовольной тренировочным процессом не должно быть у неё в принципе.

Другое дело — Александр. Сезон вышел у парня достаточно тусклым, и сложно сказать, какая из причин более близка к реальности: то ли сам не тренировался в полной мере (а это вряд ли, поскольку в начале сезона Саша рвался работать за двоих и мотивация была сильной), то ли внимание тренера было распределено в группе с преимуществом в пользу Александра Большунова», — написала Вайцеховская в Telegram.

Она также отметила, что, возможно, у Терентьева накопилась усталость от работы в кругу одних и тех же лиц.

«Что можно сказать наверняка — интерес к паре (как и к группе Сорина) этот трансфер подогревает знатно. Почему-то кажется, что результат мы увидим достаточно быстро. Тем более что технология возвращения спортсменок в строй после годичного перерыва у тренера прекрасно отработана на собственной жене Татьяне».

Ранее Наталья Терентьева рассказала о своём самочувствии.

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