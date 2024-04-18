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Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча.
Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение
  • РИА Новости

«За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тыс. рублей», — приводит слова председателя КДК Артура Григорьянца «Матч ТВ».

15 апреля стало известно, что Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» в перерыве матча РПЛ.

В игре специалист был удалён за недовольство работой судей, а также за предложение выяснить отношения с коллегой в рукопашной.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу самарского клуба.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Рубином» в матче 24-го тура РПЛ.

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