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Осинькин — о победе над «Рубином»: игра превращалась в бойню

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Рубином» в матче 24-го тура РПЛ.

«Победа далась очень тяжело. Ранний гол, соперник стал очень агрессивен, просто игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме. Нам надо было соответствовать», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 2:0.

«Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. На счету «Рубина» 32 очка и девятая позиция.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова удалили в матче РПЛ из-за предложения подраться тренеру «Крыльев Советов».

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