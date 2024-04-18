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Тарасова — о Талалайкиной: я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной завершить спортивную карьеру.
Тарасова — о Талалайкиной: я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины
  • РИА Новости

«Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

21-летняя фигуристка является бронзовым призёром финала Кубка России 2020 года. В 2021-м она уезжала в Италию с целью сменить спортивное гражданство, но в 2022 году вернулась в Россию.

В сезоне-2023/24 Талалайкина заняла предпоследнее место на чемпионате России.

Ранее Талалайкина отреагировала на критику Татьяны Тарасовой после чемпионата страны.

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