Тарасова — о Талалайкиной: я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной завершить спортивную карьеру.

«Не хочу об этом говорить, не буду объяснять то, что я сказала полгода назад. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

21-летняя фигуристка является бронзовым призёром финала Кубка России 2020 года. В 2021-м она уезжала в Италию с целью сменить спортивное гражданство, но в 2022 году вернулась в Россию.

В сезоне-2023/24 Талалайкина заняла предпоследнее место на чемпионате России.

Ранее Талалайкина отреагировала на критику Татьяны Тарасовой после чемпионата страны.