Талалайкина — о критике Тарасовой: очень сильно пыталась скинуть вес

Мария Талалайкина призналась, что перед чемпионатом России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске приложила максимум усилий для того, чтобы похудеть.

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом всё назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — сказала Талалайкина «Матч ТВ».

21-летняя фигуристка заняла 17-е место. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала Талалайкину за лишний вес.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.



