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Талалайкина — о критике Тарасовой: очень сильно пыталась скинуть вес

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Мария Талалайкина призналась, что перед чемпионатом России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске приложила максимум усилий для того, чтобы похудеть.
Талалайкина — о критике Тарасовой: очень сильно пыталась скинуть вес
  • РИА Новости

«Слова Тарасовой о лишнем весе? Я и сама это знаю, я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом всё назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — сказала Талалайкина «Матч ТВ».

21-летняя фигуристка заняла 17-е место. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала Талалайкину за лишний вес.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Майи Хромых в произвольной программе чемпионата России в Челябинске.

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