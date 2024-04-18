Пистиолис заявил, что российский баскетбол не удалось уничтожить

Главный тренер ЦСКА грек Андреас Пистиолис высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях.

«Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен санкциями и это будет конец Единой лиги, но этого не случилось. И что самое важное, я вижу большое количество зрителей на матчах, вижу интерес со стороны зрителей, это самое главное», — цитирует его ТАСС.

15 апреля Пистиолис возглавил ЦСКА, сменив на этом посту македонца Эмила Райковича.

В текущем сезоне под руководством Райковича армейцы стали победителями первого раунда Единой лиги ВТБ, но заняли третье место на втором этапе. В 2024 году ЦСКА выиграл всего восемь официальных матчей из 17.

ЦСКА является восьмикратным победителем главного клубного турнира Европы по баскетболу.

Ранее баскетболист Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за один сезон.