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Баскетболист Ратэн-Мэйс установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за один сезон

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Канадский атакующий защитник красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс установил рекорд баскетбольной Единой лиги ВТБ по набранным очкам за один сезон.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал лиги. 

В матче регулярного чемпионата с ЦСКА 29-летний спортсмен набрал 853-е очко в текущем сезоне, что стало лучшим достижением в истории лиги.

Обладателем предыдущего рекорда был американец Кит Лэнгфорд, набравший 851 очко в сезоне-2015/16. Тогда атакующий защитник из США выступал за казанский УНИКС.

Ранее ПБК ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана» за акцию в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».



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