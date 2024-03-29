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ПБК ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана» за акцию в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

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ПБК ЦСКА обратился со словами благодарности к фанатам «Партизана», которые почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» во время матча Евролиги с «Олимпиакосом».
ПБК ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана» за акцию в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

«Братский «Партизан», друзья из «Олимпиакоса» и «Маккаби», спасибо вам от лица всех москвичей и россиян. Для нас очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя. Давайте молиться, чтобы ничего подобного никогда не случилось», — говорится в Telegram-канале армейцев.

Перед игрой поклонники белградцев устроили минуту молчания.

Также они растянули баннеры с надписями: «Москва, скорбим» и «Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять».

Ранее ЦСКА уступил УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ.

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