ПБК ЦСКА поблагодарил фанатов «Партизана» за акцию в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
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- © Srdjan Stevanovic
«Братский «Партизан», друзья из «Олимпиакоса» и «Маккаби», спасибо вам от лица всех москвичей и россиян. Для нас очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя. Давайте молиться, чтобы ничего подобного никогда не случилось», — говорится в Telegram-канале армейцев.
Перед игрой поклонники белградцев устроили минуту молчания.
Также они растянули баннеры с надписями: «Москва, скорбим» и «Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять».
Ранее ЦСКА уступил УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ.