ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА потерпел поражение от казанского УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 78:84.

Самым результативным игроком встречи стал македонский защитник гостей Ненад Димитриевич, набрав 38 очков.

Таким образом, московская команда потерпела четвёртое поражение подряд и с 51 очком осталась на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанцы набрали 52 очка и закрепились на первой строчке.

Ранее ЦСКА объявил о переходе канадского защитника итальянского «Варезе» Оливье Хэнлана.