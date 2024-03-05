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ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА потерпел поражение от казанского УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
  • Gettyimages.ru

Игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 78:84.

Самым результативным игроком встречи стал македонский защитник гостей Ненад Димитриевич, набрав 38 очков.

Таким образом, московская команда потерпела четвёртое поражение подряд и с 51 очком осталась на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанцы набрали 52 очка и закрепились на первой строчке.

Ранее ЦСКА объявил о переходе канадского защитника итальянского «Варезе» Оливье Хэнлана.

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