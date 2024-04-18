Президент «Урала» Иванов: мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно
- РИА Новости
«Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начхать на этих людей», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 3:1.
Команда Карпина вышла во второй раунд полуфинала Пути регионов.
Ранее «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.