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Президент «Урала» Иванов: мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от «Ростова» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Президент «Урала» Иванов: мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно
  • РИА Новости

«Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начхать на этих людей», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 3:1.

Команда Карпина вышла во второй раунд полуфинала Пути регионов.

Ранее «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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