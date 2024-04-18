В «Роме» сообщили, что Де Росси останется главным тренером после завершения сезона
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«Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле. Более подробная информация появится в ближайшие дни», — приводит слова Дэна и Райана Фридкиных пресс‑служба клуба.
16 января стало известно, что Де Росси назначен главным тренером «Ромы».
40-летний специалист является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.
После 31 тура итальянской Серии А римская команда набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что игрок «Ромы» Н'Дика, которому стало плохо во время матча с «Удинезе», выписан из больницы.