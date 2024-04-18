В «Роме» сообщили, что Де Росси останется главным тренером после завершения сезона

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продолжит работу на своём посту после завершения текущего сезона.

«Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле. Более подробная информация появится в ближайшие дни», — приводит слова Дэна и Райана Фридкиных пресс‑служба клуба.

16 января стало известно, что Де Росси назначен главным тренером «Ромы».

40-летний специалист является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.

После 31 тура итальянской Серии А римская команда набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игрок «Ромы» Н'Дика, которому стало плохо во время матча с «Удинезе», выписан из больницы.