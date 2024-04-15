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Игрок «Ромы» Н'Дика, которому стало плохо во время матча с «Удинезе», выписан из больницы

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Защитника «Ромы» Эвана Н'Дика выписали из больницы на следующий день после того, как ему стало плохо во время матча 32-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Игрок «Ромы» Н'Дика, которому стало плохо во время матча с «Удинезе», выписан из больницы
  • AFP
  • © Tiziana FABI

В клубе сообщили, что у игрока не выявили сердечных патологий, но диагностировали травму грудной клетки с левосторонним пневмотораксом.

«Рома» хотела бы поблагодарить «Удинезе» и судью встречи за их профессионализм и готовность пойти навстречу», — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, что игрок упал на газон во втором тайме. Ему оказали первую помощь. Было принято решение, что матч будет доигран в другой день.

На момент остановки игры счёт был 1:1.

Ранее «Рома» обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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