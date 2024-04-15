Игрок «Ромы» Н'Дика, которому стало плохо во время матча с «Удинезе», выписан из больницы
- AFP
- © Tiziana FABI
В клубе сообщили, что у игрока не выявили сердечных патологий, но диагностировали травму грудной клетки с левосторонним пневмотораксом.
«Рома» хотела бы поблагодарить «Удинезе» и судью встречи за их профессионализм и готовность пойти навстречу», — говорится в заявлении на сайте.
Напомним, что игрок упал на газон во втором тайме. Ему оказали первую помощь. Было принято решение, что матч будет доигран в другой день.
На момент остановки игры счёт был 1:1.
Ранее «Рома» обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.