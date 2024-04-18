Надаль — о выступлении в Барселоне: убеждён, что сделал шаг вперёд

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своём выступлении на турнире в Барселоне (Испания).

«Я убеждён, что сделал шаг вперёд. Я не должен был бросить всё и умирать ради победы в матче с де Минором. Если бы я выложился на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем — например, через несколько недель», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Испанец уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.

В следующем круге де Минор сыграет с победителем встречи Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция).

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