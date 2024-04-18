Быстров считает, что в матче «Зенит» — ЦСКА нет фаворита

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение, что в матче Пути РПЛ Кубка России с участием «Зенита» и ЦСКА нет фаворита.

«Зенит» не беспокоит, кто у них будет впереди. Они играют от себя. И это правильно. Играть надо с позиции силы. Но в матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

17 апреля красно-белые сыграли вничью с сине-бело-голубыми в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (0:0). В первом матче «Зенит» оказался сильнее москвичей со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов и встретится с «Динамо».

Ранее Слишкович заявил, что у ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России есть привкус поражения.