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Слишкович: в ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке есть привкус поражения

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ничьей в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
Слишкович: в ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке есть привкус поражения
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Сегодня «Зенит» играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача это вернуть», — приводит слова Слишковича «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1.

«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов, где сыграет с «Динамо».

Ранее Семак заявил, что осадок от ничьей со «Спартаком» в Кубке России остался.

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