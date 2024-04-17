Слишкович: в ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке есть привкус поражения
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Ничья, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Сегодня «Зенит» играл лучше, а мы создавали меньше моментов. После перерыва играли лучше, но у ребят есть блок и боязнь, чтобы показывать свои качества. Моя задача это вернуть», — приводит слова Слишковича «Чемпионат».
Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1.
«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов, где сыграет с «Динамо».
Ранее Семак заявил, что осадок от ничьей со «Спартаком» в Кубке России остался.