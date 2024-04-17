Семак: осадок от ничьей со «Спартаком» в Кубке России остался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

«В целом качество игры меня устроило. Подготовку под нового тренера мы не меняли. Игра была с большим нашим преимуществом, но осадок от ничьей остался. Не скажу, что мы счастливы», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.

В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года.