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Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о поражении красно-белых от «Зенита» в матче Пути РПЛ Кубка России.
Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет
  • РИА Новости

«Конечно, «Зенит» сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

17 апреля красно-белые сыграли вничью с сине-бело-голубыми в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (0:0). В первом матче «Зенит» оказался сильнее москвичей со счётом 2:1.

«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.

Ранее Слишкович заявил, что у ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России есть привкус поражения.

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