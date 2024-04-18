Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет
- РИА Новости
«Конечно, «Зенит» сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
17 апреля красно-белые сыграли вничью с сине-бело-голубыми в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (0:0). В первом матче «Зенит» оказался сильнее москвичей со счётом 2:1.
«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.
Ранее Слишкович заявил, что у ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России есть привкус поражения.