Слишкович уверен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович считает, что красно-белые сыграют с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России по футболу.

«Хотел бы встретиться с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России? Это так и случится», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

17 апреля красно-белые сыграли вничью с сине-бело-голубыми в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (0:0). В первом матче «Зенит» оказался сильнее москвичей со счётом 2:1.

«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.

Ранее Слишкович заявил, что в ничьей «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России есть привкус поражения.