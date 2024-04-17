Медведев заявил, что игроки «Ростова» очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере

Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что футболисты команды очень хотят принести Валерию Карпину первый трофей в его тренерской карьере.

«Хочет ли «Ростов» подарить ему Кубок России? Очень. Думаю, что любой человек мечтает о трофее, и Георгиевич в том числе. И Георгиевичу, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 3:1.

Команда Карпина вышла во второй раунд полуфинала Пути регионов.

Ранее «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.