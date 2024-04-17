Медведев заявил, что игроки «Ростова» очень хотят подарить Карпину первый трофей в карьере
- РИА Новости
- © Никита Медведев
«Хочет ли «Ростов» подарить ему Кубок России? Очень. Думаю, что любой человек мечтает о трофее, и Георгиевич в том числе. И Георгиевичу, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России со счётом 3:1.
Команда Карпина вышла во второй раунд полуфинала Пути регионов.
Ранее «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России.