Колесников выиграл золото ЧР на дистанции 50 метров вольным стилем
- РИА Новости
- © Алексей Савченко
Победитель показал результат 21,89 секунды. Вторым стал Егор Корнев (21,90), замкнул первую тройку Никита Черноусов (22,00).
Также стали известны победители других стартов.
50 м, спина.
1. Климент Колесников — 23,96;
2. Павел Самусенко — 24,31;
3. Мирон Лифинцев — 24,72;
4. Евгений Рылов — 24,78.
200 м, брасс.
1. Кирилл Пригода — 2:07,48;
2. Михаил Доринов — 2:08,94;
3. Алексей Сударев — 2:10,02.
Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля.
Ранее Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом.