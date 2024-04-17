Колесников выиграл золото ЧР на дистанции 50 метров вольным стилем

Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

РИА Новости

© Алексей Савченко