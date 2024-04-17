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Колесников выиграл золото ЧР на дистанции 50 метров вольным стилем

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Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Колесников выиграл золото ЧР на дистанции 50 метров вольным стилем
  • РИА Новости
  • © Алексей Савченко

Победитель показал результат 21,89 секунды. Вторым стал Егор Корнев (21,90), замкнул первую тройку Никита Черноусов (22,00).

Также стали известны победители других стартов.

50 м, спина.

1. Климент Колесников — 23,96;

2. Павел Самусенко — 24,31;

3. Мирон Лифинцев — 24,72;

4. Евгений Рылов — 24,78.

200 м, брасс.

1. Кирилл Пригода — 2:07,48;

2. Михаил Доринов — 2:08,94;

3. Алексей Сударев — 2:10,02.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля.

Ранее Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

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