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Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом

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19-летняя Евгения Чикунова победила в заплыве на 100 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом
  • РИА Новости
  • © Алексей Савченко

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 5,11 секунды. Второе место заняла Татьяна Белоногофф с результатом 1:07,10, третье — Юлия Ефимова, показавшая 1:07,43.

Также стали известны имена победителей на дистанции 50 метров баттерфляем: первой стала Арина Суркова, которая показала результат 25,39 секунды. Серебро завоевала Дарья Клепикова (25,97), обладательницей бронзы стала Дарья Татаринова (26,11).

Чемпионат России по плаванию завершится 19 апреля.

Ранее Чикунова заявила, что не может пойти на такой шаг, как получение нейтрального статуса для участия в Олимпиаде. 

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