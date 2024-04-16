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Пловчиха Чикунова — о получении нейтрального статуса: не могу на такое пойти

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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала своё решение не ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Пловчиха Чикунова — о получении нейтрального статуса: не могу на такое пойти
  • РИА Новости

«К истории с нейтральным статусом я отношусь, конечно же, не очень. Я не могу на такое пойти. Я приняла для себя такое в какой‑то мере очень тяжёлое решение, что я не поеду на Олимпиаду», — сказала Чикунова «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что не жалеет о своём решении и считает, что поступила правильно. 

Спортсменка отметила, что главным стартом года для неё станут Игры дружбы, а сохранять мотивацию в нынешнее время ей помогает огромная любовь к плаванию.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.

 

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