Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России

Заместитель министра спорта и молодёжи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо рассказал, что планируемое участие страны в Играх БРИКС повлекло за собой давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Араухо начал с того, что отметил действия оргкомитета, который, по его словам, подготовил всё на прекрасном уровне, и добавил, что его делегация желает поскорей приехать на Игры в Россию.

«В целом есть давление со стороны МОК и, если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся всё это обойти, потому что спортсмены не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене», — сказал Араухо РИА Новости.

Он посетовал, что МОК — не единственная организация, со стороны которой следует ожидать давления.

«Конечно, есть и опасения по поводу WADA [санкции со стороны организации], однако решения принимаются на уровне страны, а не под давлением международных организаций», — добавил он.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.