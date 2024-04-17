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Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России

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Заместитель министра спорта и молодёжи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо рассказал, что планируемое участие страны в Играх БРИКС повлекло за собой давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК и WADA из-за Игр БРИКС в России
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Араухо начал с того, что отметил действия оргкомитета, который, по его словам, подготовил всё на прекрасном уровне, и добавил, что его делегация желает поскорей приехать на Игры в Россию. 

«В целом есть давление со стороны МОК и, если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся всё это обойти, потому что спортсмены не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене», — сказал Араухо РИА Новости

Он посетовал, что МОК — не единственная организация, со стороны которой следует ожидать давления. 

«Конечно, есть и опасения по поводу WADA [санкции со стороны организации], однако решения принимаются на уровне страны, а не под давлением международных организаций», — добавил он.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.

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