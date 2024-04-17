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Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Талалайкина завершила карьеру

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Фигуристка Мария Талалайкина приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере. И всё, больше на тренировки я не выходила», — приводит слова Талалайкиной ТАСС.

Она также отметила, что на её решение повлияло слишком много факторов.

21-летняя фигуристка является бронзовым призёром финала Кубка России 2020 года. В 2021 году она уезжала в Италию с целью сменить спортивное гражданство, но в 2022 году вернулась в Россию.

В сезоне-2023/24 Талалайкина заняла предпоследнее место на чемпионате России.

Ранее Талалайкина отреагировала на критику Татьяны Тарасовой после чемпионата страны.

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