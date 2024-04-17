Третьяк заявил, что ФХР готовит новое поколение граждан и патриотов России
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- © Maksim Konstantinov
«Кубки Третьяка важны и потому, что это популяризация детско-юношеского хоккея», — приводит слова Третьяка сайт Федерации хоккея России.
Он отметил, что, помимо спортивной составляющей, хоккей несёт в массы правильные ценности, такие как чувство команды, чувство работы сообща и достижение побед совместными усилиями.
«Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов. Неслучайно говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины», — добавил он.
В 2024 году Кубок Третьяка примет команды не только изо всех уголков России, но и команд из Белоруссии и Казахстана.
Состязания начнутся 22 апреля.
Ранее сообщалось, что Третьяк сделает подарок пострадавшему при теракте в «Крокусе» юному хоккеисту.