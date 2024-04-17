Третьяк заявил, что ФХР готовит новое поколение граждан и патриотов России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о проведении страной собственных соревнований для популяризации детско-юношеского хоккея.

«Кубки Третьяка важны и потому, что это популяризация детско-юношеского хоккея», — приводит слова Третьяка сайт Федерации хоккея России.

Он отметил, что, помимо спортивной составляющей, хоккей несёт в массы правильные ценности, такие как чувство команды, чувство работы сообща и достижение побед совместными усилиями.

«Мы готовим не просто будущих чемпионов, а новое поколение граждан и патриотов. Неслучайно говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины», — добавил он.

В 2024 году Кубок Третьяка примет команды не только изо всех уголков России, но и команд из Белоруссии и Казахстана.

Состязания начнутся 22 апреля.

Ранее сообщалось, что Третьяк сделает подарок пострадавшему при теракте в «Крокусе» юному хоккеисту.