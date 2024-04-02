Третьяк сделает подарок пострадавшему при теракте в «Крокусе» юному хоккеисту
- РИА Новости
«Дорогой Илья, ты знаешь, что в хоккей играют настоящие мужчины, а ты настоящий мужчина. Федерация хоккея тебе даст подарок», — сказал Третьяк, его слова приводит Telegram-канал Федерации хоккея России.
Террористы сбили восьмилетнего мальчика на парковке в тот момент, когда покидали здание комплекса.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.
Ранее юного хоккеиста поддержали Илья Ковальчук и Евгений Малкин.