Франция перенесёт церемонию открытия ОИ на стадион, если будет существовать угроза безопасности
- AFP
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«Если бы существовала вероятность абсолютной катастрофы, можно было бы представить себе церемонию, строго ограниченную протоколом», — заявила Удеа-Кастера Reuters.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. По плану церемония открытия пройдёт на реке Сене, по которой более 160 лодок провезут делегации команд‑участниц.
Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.