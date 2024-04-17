Франция перенесёт церемонию открытия ОИ на стадион, если будет существовать угроза безопасности

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что церемонию открытия Олимпийских игр перенесут на «Стад де Франс», только если будет существовать серьёзная угроза безопасности мероприятию на реке Сене.

«Если бы существовала вероятность абсолютной катастрофы, можно было бы представить себе церемонию, строго ограниченную протоколом», — заявила Удеа-Кастера Reuters.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. По плану церемония открытия пройдёт на реке Сене, по которой более 160 лодок провезут делегации команд‑участниц.

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.