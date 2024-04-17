Тихонов назвал главу МОК Баха говорящей куклой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о работе президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бах — это пешка в руках американских и европейских политиков. Если ты не будешь действовать так, как они требуют, то тебя просто уберут. Нам не надо ни на кого оглядываться, пусть Бах говорит что угодно. Он просто говорящая кукла. Ведь до СВО Россия была для него лучшая страна. Это перевёртыши», — сказал Тихонов РИА Новости.

По его словам, Россия утратила свои позиции в МОК и уже не имеет такого представительства в организации, как в прошлые годы, что негативно сказывается на общей ситуации вокруг российских спортсменов.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы.