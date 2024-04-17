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Пловец Лифинцев — о пропуске Олимпиады: мне не так обидно, я ещё мал

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Российский пловец Мирон Лифинцев высказался о пропуске Олимпийских игр в Париже.

«Я ещё мал. Мне ещё надо в России поплавать. У Клима, например, другая история, у него сейчас идут результаты и, наверное, ему более обидно. У меня будет много соревнований сейчас. В частности, Игры БРИКС, финал Кубка, Игры дружбы», — цитирует его «Матч ТВ».

Лифинцев на чемпионате России в Казани одержал победу на дистанции 100 м на спине с юниорским рекордом мира.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. 19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.

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