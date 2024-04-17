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Ромарио возобновил карьеру футболиста в 58 лет ради мечты сыграть вместе с сыном

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Прославленный бразильский нападающий Ромарио подписал контракт игрока с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, президентом которого он является.
Ромарио возобновил карьеру футболиста в 58 лет ради мечты сыграть вместе с сыном
  • AFP
  • © Mauro Pimentel

«Зарегистрирован официально. Готов помочь моей дорогой «Америке» в неcкольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном Ромариньо», — написал бразилец в своей социальной сети. 

«Америка, в составе которой играет 30-летний сын Ромарио, выступает во втором дивизионе чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

Ромарио завершил игровую карьеру в начале 2010 года. Он известен по выступлениям за такие клубы, как ПСВ, «Барселона» и «Васко да Гама».

Ранее в РФС заявили, что хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии.

 

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