RT в Telegram
Подпишись

Медведева подтвердила, что у неё будет совместный танец с Трусовой

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что у неё будет совместный танец с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой.
Медведева подтвердила, что у неё будет совместный танец с Трусовой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да, мы помним. Саша сейчас очень много катается, у неё шоу не только Этери Тутберидзе, а ещё и с Евгением Плющенко, которые плотно идут друг за другом. Мы списались, но там преподаватель три раза отменял занятия, когда мы криво-косо, но сошлись, вечно какие-то проблемы, но мы пытаемся. Танец можно ждать, но не знаю, насколько получится», — цитирует Медведеву Sport24.

За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить