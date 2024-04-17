Медведева подтвердила, что у неё будет совместный танец с Трусовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что у неё будет совместный танец с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой.

«Да, мы помним. Саша сейчас очень много катается, у неё шоу не только Этери Тутберидзе, а ещё и с Евгением Плющенко, которые плотно идут друг за другом. Мы списались, но там преподаватель три раза отменял занятия, когда мы криво-косо, но сошлись, вечно какие-то проблемы, но мы пытаемся. Танец можно ждать, но не знаю, насколько получится», — цитирует Медведеву Sport24.

За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.