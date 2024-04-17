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Пловец Колесников считает поучительным пранк с Бахом

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Двукратный призёр Олимпийских игр в плавании Климент Колесников высказался о ситуации с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Пловец Колесников считает поучительным пранк с Бахом
  • РИА Новости

«Смешным был пранк. Я толком его не видел, только отрывки, как раз про молитву. Пусть дальше пранкуют, пока мы сидим и стартуем у себя дома. И наши, и их ребята свою часть работы выполняют. Для кого-то просто ситуация чуть больше прояснилась, стала более понятной», — цитирует Колесникова ТАСС.

На прошлой неделе были опубликованы первые эпизоды общения функционера с российскими пранкерами. Тогда Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за россиянами в интернете.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Лифинцев побил юниорский рекорд мира Колесникова на дистанции 100 м на спине.

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