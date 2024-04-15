Лифинцев побил юниорский рекорд мира Колесникова на дистанции 100 м на спине

Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Казани.

Он показал результат 52,34 секунды, что является новым юниорским рекордом мира. До этого лучший результат принадлежал Клименту Колесникову (52,53).

Колесников стал вторым в этом заплыве (52,80). Замкнул тройку Дмитрий Савенко (52,90).

Александр Степанов победил на дистанции 400 м вольным стилем (3 минуты 47,30 секунды). Вторым стал Мартин Малютин (3.49,01). Третий — Владислав Резниченко (3.49,56).

Илья Бородин завоевал золото на дистанции 200 м комплексным плаванием (1.57,86). Второй — Алексей Сударев (1.57,96), третий — Максим Ступин (1.58,56).

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Ефимова стала третьей на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию.