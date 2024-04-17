Анкалаев — Уайту: неважно, сколько людей я нокаутирую, чтобы получить титульник
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«Дана, не имеет значения, сколько людей я отправлю в нокаут, чтобы получить титульный бой. Я сделаю это и стану чемпионом. Продолжай выстраивать их в очередь», — написал Анкалаев в социальных сетях.
14 января Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.
На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.
Ранее Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300.