RT в Telegram
Подпишись

Анкалаев — Уайту: неважно, сколько людей я нокаутирую, чтобы получить титульник

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев высказался касательно титульного поединка.
Анкалаев — Уайту: неважно, сколько людей я нокаутирую, чтобы получить титульник
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Дана, не имеет значения, сколько людей я отправлю в нокаут, чтобы получить титульный бой. Я сделаю это и стану чемпионом. Продолжай выстраивать их в очередь», — написал Анкалаев в социальных сетях.

14 января Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

На счету 31-летнего россиянина 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке. 

Ранее Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить