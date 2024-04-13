Анкалаев рассказал, почему отказался от боя с Перейрой на UFC 300

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев объяснил, почему принял решение отказаться от поединка с бразильцем Алексом Перейрой на UFC 300.

«Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться. Я уже долго в этом спорте и не вижу опасности ни от кого из них. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна — завоевать пояс», — цитирует Анкалаева Metaratings.ru.

14 января Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

Бой Джамал Хилл — Перейра возглавит турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

Ранее Анкалаев высказался о Хилле.