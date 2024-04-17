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Аленичев вслед за Титовым стал игроком «Народной команды» из Медиалиги

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Экс-футболист московского «Спартака», а также победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев стал игроком медиафутбольного клуба «Народная команда».
Аленичев вслед за Титовым стал игроком «Народной команды» из Медиалиги
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Дмитрий Аленичев является самым титулованным российским футболистом, который провёл яркую европейскую карьеру, поиграв в чемпионатах Италии и Португалии. Мы просто уверены, что связка Аленичев — Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Напомним, что основателями «Народной команды» являются болельщики «Спартака», а выступают за неё сами фанаты и бывшие футболисты красно-белых, которые играли за основную или молодёжные команды системы клуба.

Аленичев провёл за «Спартак» 194 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 32 результативные передачи. 

Ранее Егор Титов стал игроком «Народной команды» из Медиалиги.

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