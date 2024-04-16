Титов стал игроком «Народной команды» из Медиалиги
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«Культовый футболист «Спартака», любимец спартаковских болельщиков, гениальный плеймекер, дважды лучший футболист России теперь будет выступать за «Народную команду!» — говорится в официальном Telegram-канале клуба.
Напомним, что основателями «Народной команды» являются болельщики «Спартака», а выступают за неё сами фанаты и бывшие футболисты красно-белых, которые играли за основную или молодёжные команды системы клуба.
Титов провёл за «Спартак» 444 матча во всех турнирах, в которых забил 105 голов и сделал 85 результативных передач.
Ранее Титов заявил, что народ будет за возвращение Тихонова в «Спартак».