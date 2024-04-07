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Титов: народ будет за возвращение Тихонова в «Спартак»

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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением относительно возвращения Андрея Тихонова на пост главного тренера красно-белых.
Титов: народ будет за возвращение Тихонова в «Спартак»
  • РИА Новости

«Почему нет? Главное — работать, терпеть, давать результат. Тихонов — легенда московского «Спартака». Народ будет только за», — сказал Титов «Чемпионату».

По его словам, у бывших игроков «Спартака» есть свой чат, в котором они совместно радуются успехам Тихонова и огорчаются его неудачам.

«Андрей — близкий друг. Мы уже навек вместе», — заявил Титов.

«Енисей» под руководством Тихонова занимает девятую строчку в таблице Первой лиги. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.

Ранее Титов заявил, что игроки «Спартака» отмалчиваются в ситуации с Гильермо Абаскалем. 

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