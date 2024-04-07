Титов: народ будет за возвращение Тихонова в «Спартак»
- РИА Новости
«Почему нет? Главное — работать, терпеть, давать результат. Тихонов — легенда московского «Спартака». Народ будет только за», — сказал Титов «Чемпионату».
По его словам, у бывших игроков «Спартака» есть свой чат, в котором они совместно радуются успехам Тихонова и огорчаются его неудачам.
«Андрей — близкий друг. Мы уже навек вместе», — заявил Титов.
«Енисей» под руководством Тихонова занимает девятую строчку в таблице Первой лиги. Он вновь возглавил красноярский клуб 10 января 2024 года.
Ранее Титов заявил, что игроки «Спартака» отмалчиваются в ситуации с Гильермо Абаскалем.